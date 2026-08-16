Nemainstreamový pohľad na udalosti v spoločnosti.
Formát zabezpečuje diskusiu hostí s poslucháčmi v živom vysielaní.
Moderátor: Norbert Lichtner
Hudobná relácia plná informácií a zaujímavostí
Moderátor: Adrian Repčok
Hitparáda slovenských interpretov, skladateľov, spevákov a speváčok.
Hlasuj za svojho obľúbeného interpreta a v piatok po 20:00 sa dozvieš ako sa mu darí.
Talk show Juraja Štubniaka.
Rocková show plná hitov a nezabudnuteľných skladbieb od legendárnych rockových kapiel, ale aj objavovanie neznámych talentov a undergroundových skvostov..
Moderuje: Marcel Boháč
Aktuálny text
Prepáčte, ale požadovaná stránka neexistuje.
Myslíš, že zje našu Červenú čiapočku?